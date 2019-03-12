واشنطن تنتظر موقف كوريا الشمالية من مواصلة المفاوضات

قال السفير الكوري الجنوبي لدى واشنطن تشو يون جي، إن الولايات المتحدة يبدو أنها تعتقد أن الأمر متروك لكوريا الشمالية للتعبير عن رغبتها في استئناف المحادثات بعد انهيار قمة الشهر الماضي، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وأوضح السفير تشو يون جي، إنه التقى الأسبوع الماضي بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والكونجرس، وقد شارك بعضًا منهم في القمة؛ لتبادل تقييمهم لقمة 27-28 فبراير في فيتنام بين الرئيس دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وذكر السفير، فى مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، أنه يعتقد أن الجانب الأمريكي حدد بوضوح أهدافه فى القمة، وقال: "إن الولايات المتحدة يبدو أنها تعتقد أن الكرة في ملعب كوريا الشمالية، وتنتظر بهدوء موقف كوريا الشمالية من مواصلة المفاوضات".



تجدر الإشارة إلى أن ترامب وكيم فشلا في قمة هانوى فى التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، مقابل تخفيف العقوبات.