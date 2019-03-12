موعد مباراة مانشستر سيتى ضد شالكة والقنوات الناقلة

يشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية إحدى مواجهات إياب دور ثمن النهائي (دور الـ16) من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2018 – 2019، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره شـالكة الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءً.



وستقوم شبكة قنوات beIN SPORTS HD بنقل أحداث اللقاء حصريًا علي شاشتها وتحديدًا قناة بي إن سبورتس 2، وستشهد المباراة تواجد المعلق المصري علي محمد علي كمعلقًا للقاء علي القناة الصـوتية الأولي، بينما سيتواجد المعلق الليبي محمد بركات معلقًا علي مجريات وأحداث المباراة علي القنـاة الصوتية الثانية.