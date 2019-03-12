القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة الحاسمة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب شهدت تفوق كبير لأصحاب الأرض أداءً ونتيجة، حيث استطاع الأتلتيكو تحقيق انتصار بهدفين نظيفين ليضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال لهذا العام، ولكن هل تشهد المباراة عودة الفريق الإيطالي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أم يستطيع الضيوف المحافظة على التأهل هذا ما سنعرفه اليوم الثلاثاء في العاشرة مساء.



وكانت مباراة الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس قد انتهت بنتيجة 2-0 لصالح أصحاب الأرض أحرز أهداف المباراة خيمينيز في الدقيقة 78 وعزز التقدم غودين في الدقيقة 83 من عمر المباراة.



وسيكون لقاء يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال مذاع عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ حفيظ دراجي وسوار الذهب.