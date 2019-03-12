القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:06 ص

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

وكالات
dostor.org/2549598

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة الحاسمة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب شهدت تفوق كبير لأصحاب الأرض أداءً ونتيجة، حيث استطاع الأتلتيكو تحقيق انتصار بهدفين نظيفين ليضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال لهذا العام، ولكن هل تشهد المباراة عودة الفريق الإيطالي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أم يستطيع الضيوف المحافظة على التأهل هذا ما سنعرفه اليوم الثلاثاء في العاشرة مساء.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس قد انتهت بنتيجة 2-0 لصالح أصحاب الأرض أحرز أهداف المباراة خيمينيز في الدقيقة 78 وعزز التقدم غودين في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وسيكون لقاء يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال مذاع عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ حفيظ دراجي وسوار الذهب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

ارتفاع ضحايا القصف الهندى على كشمير إلى قتيلين و4 مصابين

برلمانى يكشف سبب عدم فصل متعاطى المخدرات من الوظائف الحكومية

5 غيابات مؤثرة فى قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

بالفيديو.. سيف مجدى وسيف موسى يطرحان "افتح يا سمسم"

ads
الأكثر قراءة

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

مصرع مصريين وإصابة 8 في حادث مروري بالكويت

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

برلمانى يكشف سبب عدم فصل متعاطى المخدرات من الوظائف الحكومية

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

رئيس ريال مدريد يكشف موقفه من التعاقد مع نيمار ومبابى

5 محليين فى قائمة المغرب لمواجهتى مالاوى والأرجنتين

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

مصرع مصريين وإصابة 8 في حادث مروري بالكويت

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

برلمانى يكشف سبب عدم فصل متعاطى المخدرات من الوظائف الحكومية

ads
كشكول

مشروع للدعم المعنوي و النفسي لطلبة المدن الجامعية بجامعة عين شمس

الأربعاء المقبل..حاسبات عين شمس تنظم ملتقى توظيفى مع شركات العالمية

افتتاح المؤتمر العلمي الأول لجامعات جنوب الصعيد

جامعة سوهاج تترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتنمية جنوب الصعيد

كواليس "فوتوسيشن" فان داي تجارة الزقازيق بالسخنة

الأمصار

بعد انسحابه من الانتخابات.. فرنسا ترحب بقرار بوتفليقه

الشارع الجزائري يحتفل بانسحاب بوتفليقة من الانتخابات "صور"

بعد فضيحة الفساد.. البريطانيون يطالبون بسحب كأس العالم 2022 من قطر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر

قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.. بريكست يحتاج معجزة لانقاذه

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

الشبكة العنكبوتية العالمية.. جوجل يحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق الـ"WWW"

المياه القذرة في الأنهار تشكل خطورة على الشعاب المرجانية

نسبة الأحذية المبيعة في ألمانيا خلال 2018 عبر الإنترنت تجاوزت 20%

مباريات
الصحة

منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية جديدة لمواجهة الإنفلونزا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎