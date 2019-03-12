موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم فى دورى أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب اليانز ستاديوم، من أجل الاستمتاع بلحظات مباراة الثأر، بين يوفنتوس صاحب الأرض وأتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي نادي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 12 مارس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة مساءً، و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



ويدخل نادي يوفنتوس اللقاء من أجل عمل ريمونتادا تاريخية أمام أتلتيكو مدريد بعد الخسارة في الذهاب خارج أرضه بنتيجة هدفين دون مقابل.