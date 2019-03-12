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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:25 ص

جنى يحيى تحصد لقب "ملكة الحجاب" لعام 2019

جنى يحيى
جنى يحيى
شيماء دهب
dostor.org/2549596

حصلت المتسابقة جنى يحيى على لقب "ملكة الحجاب" لعام 2019، وبدورتها الرابعة، التي أقيمت مساء أمس الإثنين، بحضور العديد من المهتمين بعالم الجمال، ونجوم المجتمع.

شاركت في التصفيات عدد 10 متسابقات واختيار الملكة، إلى جانب لجنة التحكيم برئاسة مسئولة المسابقة مصممة الأزياء آية محمود.

وأوضحت آية محمود، أن شروط المسابقة كالتالى: أن تكون المتسابقة ملابسها تتناسب مع الحجاب، وألا تقل سن المتسابقة عن 20، ولا تزيد على 35 عامًا، ويبدأ الطول من 165 سم، ولا يزيد الوزن عن 80 كيلو، وأن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عالٍ أو طالبة في الجامعة، مع ضرورة أن تكون مثقفة ولبقة في طريقة كلامها وأسلوبها مع الآخرين.

وأضافت، أن من الشروط أيضًا، أن يكون للمتسابقة نشاط فى العمل الميداني وخدمة المجتمع، ولديها قدرة على تحدث اللغة الإنجليزية.

جنى يحيى تحصد لقب "ملكة الحجاب" لعام 2019
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