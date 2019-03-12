القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:45 ص

ترامب يقترح 4.7 تريليون لميزانية 2020

ترامب يقترح 4.7 تريليون
وكالات
dostor.org/2549589

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، ميزانية بقيمة 4.7 تريليون دولار لميزانية العام 2020، تشمل تمويلًا إضافيًا للجدار الحدودي مع المكسيك بقيمة 8.6 مليار دولار.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّه من المتوقع ألا يوافق الكونجرس على مقترح ترامب، كون التمويل الإضافي للجدار الحدودي يمثل 6 مرات زيادة في الميزانية التي خصصها الكونجرس لهذا الشأن في العام المالي 2019.

وتقترح الميزانية زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 5٪، لتبلغ 750 مليار دولار في العام المقبل، مقارنة بـ 716 مليار دولار في السنة المالية التي ستنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

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