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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:32 ص

اتحاد الصحفيين الألمان يدعو برلين لإجراءات صارمة ضد تركيا

اتحاد الصحفيين الألمان
وكالات
dostor.org/2549588

دعا اتحاد الصحفيين الألمان، الحكومة الاتحادية، لاتخاذ رد فعل أكثر صرامة ضد أنقرة، وذلك على خلفية رفض الأخيرة، منح بطاقات صحفية لصحفيين ألمان.

وكان يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني، ومعه توماس زايبرت، محرر صحيفة "تاغس شبيجل"، قد غادرا إسطنبول أول أمس الأحد، بعد امتناع السلطات إصدار تصاريح عمل لهما، وفق ما ذكره موقع "أحوال" التركي المعارض.

وفي بيان تم نشره أمس الاثنين، وصف رئيس اتحاد الصحفيين الألمان فرانك أوبرال، هذا التطور بأنه يعد خطوة أولى على سلم التصعيد الدبلوماسي، مؤكدا بحسب الموقع نفسه، أنه يجب اتخاذ موقف حازم بهذا الشأن من قبل سلطات بلاده.

وأشار إلى أنه لا يمكن أيضا قبول محاولات الحكومة التركية بالتأثير على سياسة الأفراد: بكلتا المؤسستين الإعلاميتين.

يشار إلى أن البطاقات الصحفية لمراسلين أجانب في تركيا، تنتهي مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ولابد من تقديم طلب لإصدار أخرى جديدة.

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