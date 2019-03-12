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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:41 ص

الجيش اليمنى يطهر جيوب الحوثيين بين "باقم" و"مجز"

الجيش اليمنى يطهر
وكالات
dostor.org/2549578

دكت مدفعية الجيش اليمني، وطيران التحالف العربي، أمس الإثنين، بقايا جيوب مليشيا الحوثي بين مديريتي باقم ومجز في محافظة صعدة، وكبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقال قائد اللواء العاشر قوات خاصة العميد الركن عبده البرح: "إن وحدات نوعية في ألوية محور "علب" من اللواء ٦٣ مشاة جبلي، واللواء الـ9 مشاة جبلي، ولواء "أمن صعدة"، ولواء "الحزم" بمشاركة فاعلة من مدفعية وطيران التحالف، بدأت عملية تمشيط واسعة لملاحقة جيوب الحوثيين المتحصنة بين مديرية باقم ومديرية مجز شمالي معقل الانقلاب".

ونقلت وكالة سبأ الرسمية اليمنية، عن المسؤول العسكري قوله: "إن قوات الجيش باتت على مشارف مديرية "مجز"، وتمكنت من قطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث مديرية باقم".

وأسفرت العمليات عن تكبد الحوثيين عشرات القتلى، وعددًا من الجرحى، وأسر عنصرين آخرين، طبقًا للمصدر.

وذكر "البرح"، أن الجيش استعاد كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلًا عن تدمير عدد من الدوريات الحوثية، ومداهمة مخازن عبوات ناسفة وألغام كانت مليشيا الحوثي تخزنها في معقلها شمالي اليمن.

وكانت قوات الجيش اليمني واصلت تقدمها الميداني في أكثر من جبهة بمحافظة صعدة، التي تعد المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تكبد الحوثيون خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني، وضربات طيران تحالف دعم الشرعية.

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