ارتفاع ضحايا القصف الهندى على كشمير إلى قتيلين و4 مصابين

أعلنت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أمس الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي قامت به القوات الهندية بمحاذاة خط السيطرة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين إلى قتيلين و4 مصابين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.



وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية، نقلًا عن الجيش الباكستاني، أن رجلًا وامرأة قُتلا في هذا القصف، موضحة أن الجيش الباكستاني رد "بفعالية" مستهدفًا الجانب الهندي.



وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخص إثر قصف من جانب القوات الهندية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



وذكرت الشرطة الباكستانية، أن القوات الهندية قصفت الجانب الباكستاني من الإقليم عبر خط المراقبة.