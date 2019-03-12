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رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:53 ص

5 غيابات مؤثرة فى قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

5 غيابات مؤثرة فى
وكالات
dostor.org/2549560

شهدت قائمة يوفنتوس الإيطالي المستدعاة لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عدة غيابات مؤثرة للاعبي "البيانكونيري".

ووفقًا للقائمة التي أعلن عنها ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، فإن الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا سيغيب عن المباراة بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به منذ يوم 2 فبراير الماضي.

وكان أليجري صرح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا: "دوجلاس كوستا لن يشارك في المباراة، وذلك بسبب تجدد إصابته في التدريبات مرة أخرى".

وبخلاف كوستا، استبعد أليجري الرباعي: الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، ولاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، والجناح الكولومبي خوان كوادرادو، والظهير الإيطالي ماتيا دي تشيليو بسبب الإصابة أيضًا.

يذكر أن يوفنتوس سيكون مطالبًا بتعويض الهزيمة التي تلقاها بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس قبل 3 أسابيع.

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