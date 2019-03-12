أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

اشتدت المنافسة بين الراقصات المصريات والأجانب، حول تكاليف الليلة الواحدة، سواء في الحفلات أو ليالي الزفاف، حيث ارتفعت أسعار الراقصات، وبالأخص الأجانب عن المصريات.



وترصد "الدستور"، أسعار الليلة الواحدة للراقصات، وتتصدر هذه القائمة الراقصة الأرمينية صافيناز، بـ 30 ألف جنيه في الليلة الواحدة، وتأتي بعدها الراقصة مايا بـ25 ألف جنيه، وتليها جوهرة وإيمي سلطان بـ 23 ألف جنيه.



وحلت الراقصة دينا في المركز الخامس بـ 20 ألف جنيه في الحفلة الواحدة، وجاءت لونا وكريستال في المركز الأخير بـ7 آلاف جنيه.