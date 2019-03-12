القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
فن
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:14 ص

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

صافيناز
صافيناز
محمد مجدي
dostor.org/2549547

اشتدت المنافسة بين الراقصات المصريات والأجانب، حول تكاليف الليلة الواحدة، سواء في الحفلات أو ليالي الزفاف، حيث ارتفعت أسعار الراقصات، وبالأخص الأجانب عن المصريات.

وترصد "الدستور"، أسعار الليلة الواحدة للراقصات، وتتصدر هذه القائمة الراقصة الأرمينية صافيناز، بـ 30 ألف جنيه في الليلة الواحدة، وتأتي بعدها الراقصة مايا بـ25 ألف جنيه، وتليها جوهرة وإيمي سلطان بـ 23 ألف جنيه.

وحلت الراقصة دينا في المركز الخامس بـ 20 ألف جنيه في الحفلة الواحدة، وجاءت لونا وكريستال في المركز الأخير بـ7 آلاف جنيه.

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه
اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

ارتفاع ضحايا القصف الهندى على كشمير إلى قتيلين و4 مصابين

برلمانى يكشف سبب عدم فصل متعاطى المخدرات من الوظائف الحكومية

5 غيابات مؤثرة فى قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

بالفيديو.. سيف مجدى وسيف موسى يطرحان "افتح يا سمسم"

ads
الأكثر قراءة

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

مصرع مصريين وإصابة 8 في حادث مروري بالكويت

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

برلمانى يكشف سبب عدم فصل متعاطى المخدرات من الوظائف الحكومية

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

رئيس ريال مدريد يكشف موقفه من التعاقد مع نيمار ومبابى

5 محليين فى قائمة المغرب لمواجهتى مالاوى والأرجنتين

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

مصرع مصريين وإصابة 8 في حادث مروري بالكويت

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

برلمانى يكشف سبب عدم فصل متعاطى المخدرات من الوظائف الحكومية

ads
كشكول

مشروع للدعم المعنوي و النفسي لطلبة المدن الجامعية بجامعة عين شمس

الأربعاء المقبل..حاسبات عين شمس تنظم ملتقى توظيفى مع شركات العالمية

افتتاح المؤتمر العلمي الأول لجامعات جنوب الصعيد

جامعة سوهاج تترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتنمية جنوب الصعيد

كواليس "فوتوسيشن" فان داي تجارة الزقازيق بالسخنة

الأمصار

بعد انسحابه من الانتخابات.. فرنسا ترحب بقرار بوتفليقه

الشارع الجزائري يحتفل بانسحاب بوتفليقة من الانتخابات "صور"

بعد فضيحة الفساد.. البريطانيون يطالبون بسحب كأس العالم 2022 من قطر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر

قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.. بريكست يحتاج معجزة لانقاذه

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

الشبكة العنكبوتية العالمية.. جوجل يحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق الـ"WWW"

المياه القذرة في الأنهار تشكل خطورة على الشعاب المرجانية

نسبة الأحذية المبيعة في ألمانيا خلال 2018 عبر الإنترنت تجاوزت 20%

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية جديدة لمواجهة الإنفلونزا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎