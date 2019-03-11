إطلاق نار على رئيس حكومة الوفاق الليبية بالمطار عقب عودته من قطر

تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج لإطلاق نار مساء اليوم، فور وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس قادما من قطر.



وأكد مصدر مسؤول بالمطار، أن الواقعة تمت فور وصول السراج إلى أرض المطار قادما على متن طائرة قطرية من الدوحة بعد زيارة استمرت أيام، وذلك وفق صحيفة "المرصد" الليبية.



وأشارت الصحيفة إلى أن السراج وفور وصوله إلى المطار هم بالمغادرة في موكبه من البوابة رقم 9 المجاورة للصالة الخاصة قبل أن يحدث إطلاق النار.



ووقع إطلاق النار في محيط هذه البوابة أثناء مغادرة السراج وحراسه على متن سيارة مصفحة، مشيرا إلى عدم إصابة أي أحد جراء إطلاق النار.



من جانبها استنفرت سلطات المطار على وقع الحادث لمعرفة ملابساته، فيما سارت حركة الطيران بشكل طبيعي وغادرت رحلات لخطوط البراق والليبية والأجنحة إلى كل من إسطنبول وجدة.