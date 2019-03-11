النفط يرتفع مع دعم أوبك لتخفيض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، مدعومة بتعليقات من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.79 دولار للبرميل في التسوية مرتفعة 72 سنتا بما يعادل 1.28% عن سعر الإغلاق السابق.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يوازي 1.28% إلى 66.58 دولار للبرميل في التسوية.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، قبل اجتماع يونيو.



وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تنفذها المجموعة المسماة أوبك+، والتي تعهدت بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام لتقليص الفائض ودعم الأسعار.



وستعقد المجموعة اجتماعا يومي 17 و18 أبريل، وستعقد اجتماعا آخر في 25 و26 يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج.



ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع تسعة إلى 834 منصة.

