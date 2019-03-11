المدير الفني لإنبي: صادفنا سوء حظ غريب

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي علي ماهر، إن الفريق صادفه سوء حظ بشكل غريب خلال مباراة حرس الحدود اليوم الاثنين ضمن بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وأكد ماهر - في تصريحات عقب المباراة - أن إدارة النادي لم تبخل على دعم الفريق، مشيرًا إلى أنه سيبذل ما في وسعه على أمل تحسين النتائج خلال المباريات المقدمة من خلال رفع معنويات اللاعبين.



وبهذا التعادل، ارتفع رصيد إنبي إلى 22 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري من 25 مباراة، قاد علي ماهر منها 10 مباريات؛ حقق الفوز في واحدة فقط وتعادل في 5 مباريات وهزم في 4.