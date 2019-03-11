"سيجارتين فريحي في وقت فرح".. لماذا لا تُطبق عقوبة الفصل من العمل على متعاطي المخدرات؟

قال النائب البرلماني محمد فؤاد، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حددت بشكل قاطع عقوبة الفصل لأي موظف يثبت تعاطيه مواد مخدرة.

وأوضح فؤاد في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأزمة الرئيسية في تطبيق هذه المادة أن هناك كتاب دوري صادر عن جهاز التنظيم والإدارة، فسر تطبيق هذه المادة، بأنه يجوز إجراء تحليل عشوائي للمخدرات، ثم في حالة ثبوت التعاطي يعاد بعد 6 أسابيع التحليل، ثم يفتح باب التظلم حال توقيع العقوبة.

واستكمل أن الكثير من الحالات التي يثبت تعاطيها للمخدرات، لا تطبق عليها العقوبة بسبب الثقافة الشعبية السائدة لدى الكثيريين، متمثلة في عبارات، "دول كانوا سجارتين في فرح، حرام عليك هتخرب بيته ده عنده عيال، ده سجارة تفريحي".



وواصل أن ما جاء في الكتاب الدوري المفسر لتطبيق مادة الفصل على متعاطي المخدرات يجب أن يتم إلغائه، بحيث تطبق العقوبة مباشرة حال ثبوت تعاطي المخدرات.

