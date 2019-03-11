فيديو.. نائب: أرفض بند "الرؤية" بالأحوال الشخصية "احنا مش جبلاية قرود"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه أعد مشروع قانون للأحوال الشخصية لتنظيم العلاقة بين الأب والأم بعد الطلاق، وتنظيم حضانة الطفل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده لا يوجد بين بنوده "الرؤية"، لأنه من غير المعقول أن يرى الأب ابنه ساعة أو ساعتين كل أسبوع أو شهر، متابعا: "احنا مش عايشين في جبلاية قرود".

وأكد أن مشروع القانون وضع بدلا من الرؤية للطفل، "الاستضافة"، بحيث يحق للأب أن يرى ابنه يوم كامل كل أسبوع، وفي حال رفض الأب عودة الطفل للأم يتم حبسه مباشرة 6 أشهر أو سنة، مع تخصيص "شرطة الأسرة" لتنفيذ أحكام الأسرة.