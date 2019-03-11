سمسم شهاب يطلق أغنيته الجديدة "أنا لو كرهتك" (فيديو)

أطلق الفنان سمسم شهاب، أغنية ذات طابع رومانسي بعنوان "أنا لو كرهتك" وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "عايش جدع".



الأغنية، من كلمات هاني الصغير، ألحان محمد هارون الذي يتعاون معه سمسم للمرة الثانية بعد أغنيتهما الأولى "وأنا عيني في عنيك" وهي ذات طابع كلاسيكي رومانسي كذلك.



كما تعاون شهاب في هذه الأغنية الجديدة مع الملحن وليد عبد العظيم الذي لحن له في ثاني أغاني ألبومه الجديد "بنتولد" وهي أغنيه ذات طابع شعبي وقد حققت نسب مشاهدات عالية بعد ساعات من طرحها على موقع اليوتيوب.