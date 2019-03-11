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الإثنين 11/مارس/2019 - 10:28 م

أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان (صور)

أنغام تستعد لحفل
حسين الجندي
dostor.org/2549529

تستعد المطربة أنغام لحفل الإسكندرية من خلال بروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان.

وتغني أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها، بالإضافه إلى أغاني ألبوم "حالة خاصة جدا" الذى حقق ناجحا كبيرا منذ طرحه بالأسواق.

ويصاحب أنغام أوركسترا المايسترو العالمي هاني فرحات ويقوم بهندسة الصوت المهندس ياسر أنور وشهير نخلة ويقوم بهندسة الإضاءه مهندس جون وليم، وتقوم بإدارة أعمال المطربة الكبيرة أنغام راندا رياض كما تستعد أيضا أنغام للحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج الزمن الجميل الذى يعرض على قناة أبوظبي.

أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان (صور)
أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان (صور)
أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان (صور)
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