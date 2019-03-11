أنغام تستعد لحفل الإسكندرية بحضور والدها الموسيقار محمد علي سليمان (صور)

تستعد المطربة أنغام لحفل الإسكندرية من خلال بروفات بحضور والدها الموسيقار الكبير محمد على سليمان.



وتغني أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها، بالإضافه إلى أغاني ألبوم "حالة خاصة جدا" الذى حقق ناجحا كبيرا منذ طرحه بالأسواق.



ويصاحب أنغام أوركسترا المايسترو العالمي هاني فرحات ويقوم بهندسة الصوت المهندس ياسر أنور وشهير نخلة ويقوم بهندسة الإضاءه مهندس جون وليم، وتقوم بإدارة أعمال المطربة الكبيرة أنغام راندا رياض كما تستعد أيضا أنغام للحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج الزمن الجميل الذى يعرض على قناة أبوظبي.