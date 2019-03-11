"الحج السعودية": 218 ألف مصري وصلوا الأراضي المقدسة لأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أعداد المعتمرين المصريين الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الأسبوع الأول من مارس الجاري وصل إلى 218 ألف و846 معتمرا، لتأتي فى المركز الرابع بين أكثر عشر جنسيات للمعتمرين توجهوا المملكة العربية السعودية.



وحلت باكستان فى الترتيب الأول بـ981 ألف معتمر، وتلتها إندونسيا بـ645، والهند 412 ألف.



الجدير بالذكر أنه قد فتح باب العمرة منذ منتصف نوفمبر الماضي، وتقدر تأشيرات العمرة بـ500 ألف تأشيرة طوال الموسم.