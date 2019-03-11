بيومي فؤاد يلتقي مرضى معهد الكبد مع "واحد من الناس"

زار الفنان بيومي فؤاد، خلال مشاركته ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة النهار، معهد الكبد، فى إطار الدور الهام والسامي للفن ورسالته الإنسانية فى رفع المعاناة عن المرضى والمحتاجين ودور الفنان والإعلام الهادف فى خدمة قضايا مجتمعه.



والتقى الفنان بيومى فؤاد بالقائمين على إدارة معهد الكبد، واستمع إلى شرح واف عن التطوير بالمعهد والخدمات الطبية الحديثة التى تم تقديمها فى الفترة الأخيرة.



كما التقى بيومى فؤاد مع عدد من المرضى وذويهم وقام بالاستماع اليهم وأدخل الابتسامة على قلوبهم والفرحة بلقائهم.



واستمع إلى القائمين على علميات زرع الكبد والتى تتكلف مبالغ طائلة ويتم إجرائها بشكل شبه مجاني ومصاريف زهيدة على المرضى.