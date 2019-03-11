صلاح: لقب الدوري حلم مدينة ليفربول ويستحق التضحية

قال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ردا على سؤاله عن البطولة التي يفضل الفوز بها مع ليفربول في موسمهم المتميز، أن "حلم المدينة والنادي هو الفوز بالدوري".



وأضاف صلاح: "سأكون صريحا، أنا أحب دوري أبطال أوروبا، أشعر أنها البطولة الأكبر دائما. ولكن إذا تطلب الأمر التضحية بدوري الأبطال في سبيل لقب الدوري الإنجليزي، سأضحي وليس لدي مشكلة في ذلك".



جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم داخل استاد أنفيلد الأسطوري بمدينة ليفربول بحضور النجم محمد صلاح، وكبار مسئولي بنك الإسكندرية لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة يكون من خلالها سفيرا رسميًا للبنك.