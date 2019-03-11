إنطلاق فعاليات مواكب الشهداء بثقافة جنوب سيناء

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية اليوم الواحد بعنوان "مواكب الشهداء" بمدرسة وادي غرندل بقرية غرندل القديمة بمدينة أبوزنيمة، ضمن برامج الأنشطة المتخصصة لثقافة القرية حرصا على تقديم مجموعة نوعية من البرامج والأنشطة المركزية لأهالينا بالقرى النائية.



بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، بحضور محمد السقا رئيس القرية، أعقبها عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "شهداء الوطن" ألقاها عاطف هنداوى بالتربية والتعليم، تناول خلالها دور رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة فى الحفاظ على الوطن، تلاها إلقاء قصيدة شعرية بعنوان "يا شهيد أنت حي" ألقاها أحمد عبد الحميد بالتربية والتعليم، واختتمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز العينية على الحضور.



بينما أعد بيت ثقافة رأس سدر، ورشة مواهب للرسم على أوراق الكانسون، بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي، لرسم لوحات فنية معبرة عن الاحتفال بعيد الأم، باستخدام ورق الكانسون والألوان الفلوماستر.



وفى سياق آخر، عقد بيت ثقافة رأس سدر ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "أرض الفيروز"، لتصميم نماذج فنية باستخدام الألوان الشمع والفلوماستر والرصاص وورق الرسم، للتعبير عن المنظر الطبيعية الساحرة بمحافظة جنوب سيناء.



كما عقد قصر ثقافة شرم الشيخ، محاضرة تثقيفية بمدرسة جيل أكتوبر للتعليم الأساسي بعنوان "الجهاز الهضمي والأكل الصحي" ألقتها سماح إبراهيم معلم أول بالتربية والتعليم، بمشاركة عددا من طلاب المدرسة، تناولت خلالها الأجهزة التى يحويها جسم الإنسان، موضحة دور الجهاز الهضمي.



بينما نظم قصر ثقافة طور سيناء بمدرسة الثانوية التجارية بالطور العاصمة، محاضرة فنون بصرية بعنوان "الأمومة ألوان" ألقتها الفنانة التشكيلية وفاء فتحى بحضور عددا من طالبات المدرسة، تناولت خلالها الألوان من حيث التداخل والتضاد، متطرقا للألوان الأم والثانوية، وتأثير الظل والنور على الإخراج النهائى للعمل الفني.