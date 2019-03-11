ترامب يقترح تخفيض ميزانية الصحة 12% وفرض رسوم على السجائر الإلكترونية

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في موازنة العام المالي 2020 تخفيض ميزانية وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية بنسبة 12% وفرض 100 مليون دولار كرسوم استخدام على صناعة السجائر الإلكترونية.



وذكرت صحيفة "هيل" الأمريكية أن معاهد الصحة الوطنية، وهي الجهاز الحكومي للأبحاث الطبية داخل وزارة الصحة، قد يشهد خفض نفقاته بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي بموجب الموازنة المقترحة من إدارة ترامب، إلا أن الكونجرس في السنوات الأخيرة رفض تخفيض نفقات معاهد الصحة الوطنية بل ويوافق على زيادة تمويلها.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تقترح على الكونجرس أيضا زيادة ميزانية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بقيمة 12%، والتي اقترحت فرض 100 مليون دولار كرسوم استخدام على قطاع صناعة السجائر الإلكترونية، التي لا تخضع حاليا لتلك الرسوم لكن السجائر العادية والسيجار خاضعة لها.



ولفتت الصحيفة إلى أن اقتراح ترامب أيضا سيضع حدا لنفقات نظام "ميديكيد" الفيدرالي لمساعدة علاج فئات معينة من المواطنين.

