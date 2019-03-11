القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
الثقافة
الإثنين 11/مارس/2019 - 10:15 م

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض أحمد شيحا..17 مارس

رئيس قطاع الفنون
حسام الضمراني
dostor.org/2549519

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان أحمد شيحا، وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الاحد الموافق 17 مارس 2019 بقاعة أفق متحف محمد محمود خليل وحرمه، ويستمر المعرض حتى السابع من ابريل 2019.

وفي كلمة عن المعرض قال الدكتور خالد سرور فى بيان صحفي: "في رحاب قاعة أفق تتجدد فرص الغوص في عالم شيحا للتعرف على مسار تجربته وخصوصيتها ذات القيم الإنسانية المتشحة باحتراف بالملامح المصرية الخالصة بمعرض جديد في أفق الفن والمتعة نسقه وأعد له الفنان إيهاب اللبان مما يجعلنا على يقين بأننا أمام حدث فني رفيع المستوى من حيث الشكل والمضمون".

أما الفنان إيهاب اللبان مدير قاعة أفق ومعد المعرض قال، إن أعمال الفنان أحمد شيحا تترك صدى كبير يربط ذاكرتنا البصرية بفنون الحضارات المختلفة؛ أهمها الفنون البدائية والمصرية القديمة والتي استطاع الفنان أن ينقلها إلينا عبر لغة التجريد والمعاصرة رافضا بفطرته المفهوم التقليدي للفن ومؤسسا لرؤيته التجريبية المنفردة فبين لغة التصوير والنحت الجداري يخلق شيحا على مدار أكثر من خمسين عاما عالم من الرؤى الإبداعية بخامات وأساليب فنية متنوعة تجذب المتلقي مستغرقا أمامها في عالم من التفاصيل شديدة الدقة تتباين قوتها بين حركة خاطفة وسكون رهيب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

علي عبدالعال: النظام الحالي غير مسئول عن مديونية الدولة

كامل الوزير: سنعمل على مدار الساعة لتحقيق طفرة كبيرة في "النقل"

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بمليار دولار من البنك الدولي

السيسي يتلقى دعوة من اليابان للمشاركة في قمة العشرين بأوساكا

ads
الأكثر قراءة

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

مصرع مصريين وإصابة 8 في حادث مروري بالكويت

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

التنظيم والإدارة: تعويض الموظفين المتضررين من تخفيض رواتبهم بسبب التسويات

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

المدير الفني لإنبي: صادفنا سوء حظ غريب

صلاح: لقب الدوري حلم مدينة ليفربول ويستحق التضحية

تعادل وادي دجلة مع طلائع الجيش سلبيًا في الدوري الممتاز

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

مصرع مصريين وإصابة 8 في حادث مروري بالكويت

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

التنظيم والإدارة: تعويض الموظفين المتضررين من تخفيض رواتبهم بسبب التسويات

ads
كشكول

مشروع للدعم المعنوي و النفسي لطلبة المدن الجامعية بجامعة عين شمس

الأربعاء المقبل..حاسبات عين شمس تنظم ملتقى توظيفى مع شركات العالمية

افتتاح المؤتمر العلمي الأول لجامعات جنوب الصعيد

جامعة سوهاج تترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتنمية جنوب الصعيد

كواليس "فوتوسيشن" فان داي تجارة الزقازيق بالسخنة

الأمصار

بعد انسحابه من الانتخابات.. فرنسا ترحب بقرار بوتفليقه

الشارع الجزائري يحتفل بانسحاب بوتفليقة من الانتخابات "صور"

بعد فضيحة الفساد.. البريطانيون يطالبون بسحب كأس العالم 2022 من قطر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر

قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.. بريكست يحتاج معجزة لانقاذه

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

المياه القذرة في الأنهار تشكل خطورة على الشعاب المرجانية

نسبة الأحذية المبيعة في ألمانيا خلال 2018 عبر الإنترنت تجاوزت 20%

فيديو.. فتاة في الثامنة تنقذ أخيها من الموت

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية جديدة لمواجهة الإنفلونزا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎