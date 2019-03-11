رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض أحمد شيحا..17 مارس

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان أحمد شيحا، وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الاحد الموافق 17 مارس 2019 بقاعة أفق متحف محمد محمود خليل وحرمه، ويستمر المعرض حتى السابع من ابريل 2019.



وفي كلمة عن المعرض قال الدكتور خالد سرور فى بيان صحفي: "في رحاب قاعة أفق تتجدد فرص الغوص في عالم شيحا للتعرف على مسار تجربته وخصوصيتها ذات القيم الإنسانية المتشحة باحتراف بالملامح المصرية الخالصة بمعرض جديد في أفق الفن والمتعة نسقه وأعد له الفنان إيهاب اللبان مما يجعلنا على يقين بأننا أمام حدث فني رفيع المستوى من حيث الشكل والمضمون".



أما الفنان إيهاب اللبان مدير قاعة أفق ومعد المعرض قال، إن أعمال الفنان أحمد شيحا تترك صدى كبير يربط ذاكرتنا البصرية بفنون الحضارات المختلفة؛ أهمها الفنون البدائية والمصرية القديمة والتي استطاع الفنان أن ينقلها إلينا عبر لغة التجريد والمعاصرة رافضا بفطرته المفهوم التقليدي للفن ومؤسسا لرؤيته التجريبية المنفردة فبين لغة التصوير والنحت الجداري يخلق شيحا على مدار أكثر من خمسين عاما عالم من الرؤى الإبداعية بخامات وأساليب فنية متنوعة تجذب المتلقي مستغرقا أمامها في عالم من التفاصيل شديدة الدقة تتباين قوتها بين حركة خاطفة وسكون رهيب.