نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مركزي شباب الداخلة والفتح

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، مدينة الداخلة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث تفقدت مركز شباب مدينة الداخلة للوقوف على أهم الأنشطة والخدمات الرياضية والاجتماعية المقدمة لشباب المركز، كما وجهت بإعداد تقرير ومقايسة لرفع كفاءة حمام السباحة.



ومن جانبها، وجهت مجدي بمنح مكافأة مالية للعاملين بمركز شباب الفتح وأعضاء مجلس إدارته، وذلك خلالها تفقدها للمركز حيث أشادت بالجهد المبذول من القائمين على المركز.



كما وجهت بإيفاد لجنة من مديرية الإسكان لتحديد واختيار أنسب مكان لإنشاء حمام سباحة لخدمة رواد المركز والتوسع في الأنشطة الرياضية.



كما طالبت مجدي بسرعة حل مشكلة توصيل الكهرباء للمحال التجارية التابعة للمركز والبالغ عددها ١٤٣ محلا.