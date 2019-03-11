إحالة طالب للجنايات لاتهامه بهتك عرض طفل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إحالة طالب إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بهتك عرض طفل 7 سنوات في القضية رقم 35946 لسنة 2018 جنايات الدخيلة.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من "إ. م. ع، ربة منزل"، بقيام المتهم "ع. أ. أ، طالب"، بهتك عرض نجلها داخل شقته بدائرة القسم.



وتوصلت التحريات إلى هتك عرض المجني عليه "م. إ. م، 7 سنوات"، داخل شقتة ونزع عنه ملابسة وقام بهتك عرضه، وبشهادة الشهود في محل الواقعة أيدوا تواجد الطفل المجني عليه برفقة المتهم.



تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وبعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قضب بدر الدين، وأمانه وليد محمد محب، لنظر جلسات محاكمته.