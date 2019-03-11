شقيق ضحية الطائرة الأثيوبية: "علمنا خبر وفاة أختي بالصدفة"

قال إبراهيم عاطف شقيق دعاء عاطف عبد السلام، ضحية الطائرة الأثيوبية المنكوبة، إن شقيقته سافرت إلى كينيا تلبية لدعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور إحدى المؤتمرات العلمية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أستاذها في المعهد رشحها للسفر لتفوقها العلمي، منوها إلى أن دعاء كانت سعيدة للغاية بهذه الدعوة.

وتابع أنهم علموا نبأ وفاة شقيقته بالصدفة، وبعد 12 ساعة من وقوع الحادث، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية لم تتواصل معهم بشأن الحادث.