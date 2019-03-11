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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 10:07 م

"موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لصناعة السيارات

موديز تخفض نظرتها
dostor.org/2549514

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نظرتها المستقبلية لصناعة السيارات من مستقرة إلى سلبية، مع توقعات بتباطؤ المبيعات في 2019.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها اليوم الإثنين، أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة العالمية بنسبة 0.5% في 2019مقارنة تقديرات سابقة عند 1.2%.

وأرجعت الوكالة تباطؤ مبيعات السيارات العالمية إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المخاطر السياسية، والتغيرات التكنولوجية السريعة.

ومن المتوقع أن تستمر مبيعات السيارات في الانخفاض في النصف الأول من عام 2019، قبل أن تستعيد قوتها في الربعين الأخيرين من العام، وفقًا للوكالة.

وفي الولايات المتحدة تتوقع الوكالة أن تنخفض مبيعات السيارات بنحو 2.9% في 2019، بينما ترى نموًا ضعيفًا للمبيعات في أوروبا بنحو 0.4%.

في حين تتوقع "موديز" أن تنمو مبيعات السيارات في الصين بنحو 2% في العام الجاري، للتعافي من تراجعها في 2018 جراء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

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