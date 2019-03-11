لم تره منذ 11 عاما.. مأساة أم حرمها زوجها من ابنها بعد الطلاق (شاهد التفاصيل)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة" قصة سيدة تدعى منى فضالي والدة الطفل متولي نبيل، تم حرمانها من طفلها بعد خطف والده له بعد انفصالهمها منذ 11 عاما.

وقالت "منى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، إنها لم ترى ابنها منذ 11 عاما، لافتة إلى أن والده خطفه منها وعمره 3 سنوات ونصف، بعد ارتباطه بسيدة أخرى في الكويت.

وأضافت: "نزلت مصر في ظروف خاصة، ولما رجعت لزوجي في الكويت، وجدته تزوج من صديقتي، وعندما رفضت الوضع، قال لي اللي انتي عاوزاه اعمليه".

وتابعت: "طلبت من زوجي الطلاق، فرفض أن يعود ابني معي إلى القاهرة، فعدت لمصر، ورفعت قضية طلاق وبعدها طلب حضانة الطفل، ولكن والده أصر على عدم تنفيذ الحكم، وذهبت للكويت، ورفضت قضية عليه، وحصلت على حكم بحضانة الطفل، ولكن طليقي امتنع عن التنفيذ، وكل مرة أذهب فيها للكويت، أجد والده نزله مصر، ولما أنزل مصر، ياخد الطفل الكويت، ومش عارفة مكانه".

وواصل: "ولما السلطات الكويتية طالبته بتنفيذ حكم الحضانة، نزل ابني إلى مصر، ولكن لم أعرف طريقه إلى الآن".



