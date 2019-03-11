تعادل وادي دجلة مع طلائع الجيش سلبيًا في الدوري الممتاز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة مع ضيفه طلائع الجيش دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ26 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق وادي دجلة إلى 27 نقطة في المركز الـ13، كما ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 28 نقطة في المركز العاشر.