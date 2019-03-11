الغربية: فحص 83 ألف مواطن ضمن 100 مليون صحة خلال 10 أيام

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص عدد 830053 مواطن مع نهاية اليوم التاسع من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 136% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55.356 ألف مواطن.



جدير بالذكر أن المستهدف الكلي يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.



وتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.