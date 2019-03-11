ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار النفط مكاسبها بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات اليوم، بدعم تعليقات تستبعد إنهاء اتفاقية أوبك لخفض الإمدادات قبل يونيو المقبل.



وتلقى الخام الدعم من الاستمرار في تنفيذ اتفاقية خفض إنتاج النفط من جانب منظمة أوبك وحلفائها بقياة روسيا، التي تهدف لخفض 1.2 مليون برميل يوميًا من أجل تشديد الأسواق وتعزيز الأسعار.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح، أمس، إنه من المبكر للغاية تعديل اتفاقية أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة في أبريل، نقلًا عن وكالة رويترز.



وتلتقي منظمة الدول المصدرة للنفط في 17 و18 أبريل المقبل في فيننا مع اجتماع آخر في 25 و26 يونيو من أجل مناقشة سياسة مستويات الإنتاج.



وكانت بيانات شركة بيكر هيوز أظهرت قيام الشركات الأمريكية بإغلاق 9 منصات للتنقيب عن الخام في الأسبوع الماضي.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.3% إلى 56.79 دولار للبرميل.



وارتفع اليوم سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر مايو بأكثر من 1.2% ليصل إلى 66.58 دولار للبرميل.