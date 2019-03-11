سفير مصر بأثيوبيا: عودة جثامين شهداء الطائرة المنكوبة خلال 3 أسابيع

كشف السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أثيوبيا، تفاصيل حدث سقوط الطائرة الأثيوبية المنكوبة، ووفاة 6 مصريين كانوا على متنها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الطائرة الأثيوبية سقطت بعد إقلاعها بـ7 دقائق فقط، وبعدها أعلنت السلطات الأثيوبية بعد الحادث بساعتين، وعلى الفور شكلت السفارة المصرية غرفة عمليات، وجرى التنسيق مع الجانب الأثيوبي للحصول على بيانات الشهداء المصريين الذي توفوا في الحادث.

واستكمل أن السلطات الأثيوبية أخطرت الخارجية المصرية أنه بدأت الإجراءات الأولى للتحقيق في الحادث، وطمأن ذوي الضحايا بأن الخارجية تعمل على تسريع إجراءات التعرف على الجثامين لنقلهم إلى القاهرة، موضحا أن الأمر قد يستغرق فترة من أسبوع إلى 3 أسابيع.