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الإثنين 11/مارس/2019 - 09:46 م

"الأوقاف" تصدر تحذيرات صارمة بشأن الولاية على المساجد

الأوقاف تصدر تحذيرات
أميرة العناني
dostor.org/2549492

قالت وزارة الأوقاف إن الولاية على المساجد هي من الشئون العامة للدول، وليس للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب على الإطلاق، وأن الإمام في خطبة الجمعة نائب عن ولي الأمر أو من ينيبه، وبما أن الدولة صاحبة الولاية على المساجد قد أسندت الإشراف على المساجد إلى وزارة الأوقاف صارت الولاية إليها في ذلك، وأن إقامة أي جمعة دون تصريح منها فضلا عن كونها مخالفة قانونية، فإنها افتئات على حق ولي الأمر الشرعي والقانوني في ذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة الالتزام بكل ما تقرره بشأن خطبة الجمعة من الموضوع المحدد للالتزام بنصه أو مضمونه وعدم الخروج على ذلك والالتزام بالوقت المحدد ما بين 15-20 دقيقة على الأكثر للخطبتين الأولى والثانية.

وشددت "الأوقاف" على مديري المديريات إلغاء تصريح أي خطيب مكافأة يخالف التعليمات وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنه سيتم وقف أي إمام يخالف تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة عن العمل لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي على النحو الذي تنظمه أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، لحين البت في شأنه من اللجنة المشكلة لمتابعة خطبة الجمعة برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وأوضحت أن صلاة الجمعة هي قصر على الخطبة والصلاة فقط ولا يسمح بإعطاء أي دروس عقب الصلاة على الإطلاق إلا بتصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني، مع التشديد والتأكيد على أداء سائر الدروس المقررة للإمام خلال أيام الأسبوع في وقتها.

وأضافت الوزارة أنه في حالة قيام أي إمام بإعطاء درس عقب صلاة الجمعة بالمخالفة، فعلى المديرية وقفه عن الخطابة وموافاة الوزارة بما يتم، مع توجيه جميع المفتشين وقيادات المديريات لمتابعة ذلك ومتابعة أداء الدروس والقوافل الدعوية والندوات والمدارس العلمية والقرآنية بكل جدية على مدار الأسبوع.

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