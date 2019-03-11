السيطرة على حريق عقار بمنطقة رأس التين بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق عقار اندلع مساء اليوم، بمنطقة رأس التين دائرة قسم الجمرك.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، البلاغ وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع، كما تواجدت قوات الحماية المدنية، والقول الأمني لقسم شرطة الجمرك.



وتبين أن الحريق بعقار رقم 6 بحارة النعناعي متفرع من شارع الترسانة برأس التين، والعقار مكون من أرضي ودورين واندلع الحريق بالدور الثاني وتمت السيطرة عليه دون إصابات.



جاء ذلك بتواجد وحدة التدخل السريع بالحي وإدارة المتابعة الميدانية.