أول تعليق فرنسي على انسحاب بوتفليقة من الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، عن ترحيب باريس بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة.



وقال لودريان في بيان له "غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تعرب فرنسا عن أملها في أن يتم سريعا إطلاق دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري"، وذلك وفق قناة "العربية".



وأكد بوتفليقة، في رسالة لشعبه، انسحابه من الانتخابات الرئاسية وتأجيلها إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني.



