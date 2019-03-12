342.90 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، في جولة مفاجئة، مستشفى السرو المركزي، للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المدينة، والتأكد من تواجد أطباء النوبتجية، ...