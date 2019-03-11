"التدريب على الكتابة الصحفية".. ورشة بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد فرع ثقافة المنيا ندوة بعنوان "محافظتى فى ركاب التاريخ" للشاعر مختار عبدالفتاح، وخالد رمضان، بالإضافة إلى استكمال التدريب على الكتابة الصحفية، د. رحاب سراج أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة المنيا.



كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية نواى محاضرة بعنوان "بر الوالدين" ألقاها الشيخ عماد حافظ رزق تناول فيها أهمية الإحسان إلى الوالدين والعطف عليهما في الكبر وأهمية دور الأم فى الإسلام، كما أقام بيت ثقافة دلجا محاضرة بعنوان "عيد الأم" ألقاتها حنان عبدالعال، أوضحت فيها فضل الأم على الأبناء وتكريم القرآن والسنة للأم، وذكرت الآيات الكريمة التى توضح حث القرآن على رعاية الأم عند الكبر وعدم الإساءة إليهم. ونظم بيت ثقافة العدوة أصبوحة شعرية لشعراء العدوة، بحضور الشاعر رمضان عبدالعظيم، والذى تغنى بقصيدة "فى مهب الريح" وألقى جمال حسن قصيدة "أنشودة نهار"، كما ألقى الشاعر طاهر ممدوح قصيدته الرائعة "كان أجمل يوم".



وأقامت مكتبة بلهاسة مناقشة كتاب "التوحيد في القرآن والسنة" ألقاها فاضل محمد عبدالجواد، بحضور عدد أبناء القرية.



بينما نظم قصر ثقافة ملوى محاضرة بعنوان "الإشاعات وخطرها على المجتمع" حاضرها الشيخ أحمد عبدالله.



كما أقام بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى المجتمع المصري".