أشرف تركي عالم مصري من ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة.. تعرف على مهمته في هذه الرحلة

تقدم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الدكتور أشرف تركي، الباحث بالمركز، والذي توفي ضمن المصريين الـ 6 ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة.

وأوضح سليمان، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدكتور أشرف ترك توجه إلى كينيا في مهمة علمية، لجمع بعض المواد العلمية الخاصة بتخصصه في وقاية النباتات، ومقاومة حشرة دودة الحشد، ولكن قدر الله أن يتوفى خلال هذه الرحلة.