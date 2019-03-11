الأوراق المطلوبة للقيد والنقل بين جداول المحامين لعام 2019

حددت النقابة العامة للمحامين عددا من الأوراق والرسوم المقررة للنقل بين جداول النقابة، ابتداءً من القيد بالجدول العام وحتى النقض.



وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد على النحو التالي:



أولًا- القيد أول مرة بالجدول العام:

- طلب التحاق من النقابة العامة أو النقابة الفرعية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المحامين.

- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة بطلب الالتحاق.

- شهادة التخرج.

- شهادة المعاملة العسكرية.

- شهادة خبرة من مكتب المحامي المتدرب لديه المتقدم.

-6 صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج 111 كشف طبي.

- شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.

مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.



ثانيًا- القيد بالجدول الابتدائي:

‏- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

‏- صورة من بطاقة الرقم القومي بمهنة محام.

- اجتياز دورة معهد المحاماة.

‏- إيصال بسداد الرسوم من إدارة التحصيل.

‏- شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم فى النقابة.

‏- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

‏- شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذى تم التدريب بمكتبه واعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

‏- شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

‏- برنتر تأمينات‏ قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.



ثالثًا- القيد بجدول الاستئناف العالي:‏

‏- شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

‏- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

‏- صورة من بطاقة الرقم القومي بمهنة محام.

‏- إيصال سداد الرسوم.

‏- شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

-شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

- برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.



ثالثا- القيد بجدول النقض:

‏- صورة من بطاقة الرقم القومي.

‏- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

- صورة الكارنيه

- برنت تأمينات

- عدد 10 مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة الاستئناف (صور رسمية).

- شهادة تحركات.

- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.



يذكر أن أعمال تجديد الكارنيهات واستخراج البطاقات العلاجية تتم بنادي المحامين النهري بالمعادي.