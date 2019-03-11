القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 09:17 م

الأوراق المطلوبة للقيد والنقل بين جداول المحامين لعام 2019

الأوراق المطلوبة
الحسين عبيد
dostor.org/2549466

حددت النقابة العامة للمحامين عددا من الأوراق والرسوم المقررة للنقل بين جداول النقابة، ابتداءً من القيد بالجدول العام وحتى النقض.

وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد على النحو التالي:

أولًا- القيد أول مرة بالجدول العام:
- طلب التحاق من النقابة العامة أو النقابة الفرعية.
- شهادة ميلاد كمبيوتر.
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المحامين.
- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة بطلب الالتحاق.
- شهادة التخرج.
- شهادة المعاملة العسكرية.
- شهادة خبرة من مكتب المحامي المتدرب لديه المتقدم.
-6 صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- نموذج 111 كشف طبي.
- شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

ثانيًا- القيد بالجدول الابتدائي:
‏- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
‏- صورة من بطاقة الرقم القومي بمهنة محام.
- اجتياز دورة معهد المحاماة.
‏- إيصال بسداد الرسوم من إدارة التحصيل.
‏- شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم فى النقابة.
‏- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
‏- شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذى تم التدريب بمكتبه واعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.
‏- شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
‏- برنتر تأمينات‏ قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

ثالثًا- القيد بجدول الاستئناف العالي:‏
‏- شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.
‏- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
‏- صورة من بطاقة الرقم القومي بمهنة محام.
‏- إيصال سداد الرسوم.
‏- شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.
-شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
- برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

ثالثا- القيد بجدول النقض:
‏- صورة من بطاقة الرقم القومي.
‏- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
- صورة الكارنيه
- برنت تأمينات
- عدد 10 مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة الاستئناف (صور رسمية).
- شهادة تحركات.
- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

يذكر أن أعمال تجديد الكارنيهات واستخراج البطاقات العلاجية تتم بنادي المحامين النهري بالمعادي.

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