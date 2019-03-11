محافظ كفر الشيخ: وقف صرف أي مستحقات مالية في أعمال الرصف الإ بعد التأكد من المواصفات الفنية

أكّد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ أعمال الرصف طبقا للجودة والموصفات بكراسة الشروط، مكلفا بعدم صرف أي مستحقات مالية إلا بعد التأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، مسئولية اللجان الإشرافية على الرصف عن كافة الأعمال كمسئولية مباشرة أمام "المحافظ".



وشدد المحافظ في بيان صحفي له على إيقاف صرف مستحقات المقاولين غير الجادين وأصحاب الأعمال غير المطابقة، على أن يتم توقيع المستخلصات المالية من اللجان الإشرافية ورئيس الوحدة المحلية المختص ومدير عام الطرق، جاء ذلك بحضور المهندسة تهاني النجار، مدير عام الطرق، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام الحسابات بالمحافظة.

