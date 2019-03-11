إطلاق ملتقى "ابدأ رحلتك" للتوظيف بالتعاون بين الأكاديمية العربية والوكالة الأمريكية للتنمية

عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الممثلة في مجمع خدمة الصناعة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، اليوم الاثنين، مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE" ملتقى توظيف "ابدأ رحلتك".



جاء ذلك بحضور برينتون بوهالينج مدير برنامج التنمية الاقتصادية "USAID" والسفير مراد جاتن قنصل روسيا ومدير المركز الثقافي الروسي، الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" والدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة.



وذلك ضمن فاعليات منتدى الأكاديمية الرابع للتعليم الفني تحت شعار "كلنا بنبنيها" في الفترة من ۱۰: ۱۱ مارس ۲۰۱۹، بمقر الأكاديمية بأبي قير - الإسكندرية، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص أمام كلا من الباحثين عن عمل وشركات القطاع الخاص المتوفر لديها وظائف شاغرة.



يهدف الملتقى إلى دعم وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني بحيث يتضمن المنتدي عدة فعاليات وهي ملتقي توظيف "ابدأ رحلتك" ومعرض للشركات ومسابقة مهارات شباب مصر الثانية بالإضافة إلى الجلسات الحوارية التي تناقش مستجدات التعليم الفني في مصر.



وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن النهوض بالتعليم يعنى النهوض بالوطن مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تعطى أولوية كبيرة للتعليم.



وأكد عبد الغفار أن وجود قوة عاملة وطنية متعلمة يمثل فرصة ذهبية للمجتمعات التي تسعى لتحقيق التنمية.



وطالب عبد الغفار بضرورة الاستفادة بهذه الطاقات وربطها لسوق العمل من خلال التعليم والتدريب والاهتمام بالعنصر البشرى.



كما قام رئيس الأكاديمية بتكريم الفائزين مسابقة مهارات مصر الثانية وكذلك رعاة المسابقة.



كما احتفلت الأكاديمية على هامش الفاعلية بتخريج الدفعتين الرابعة والخامسة من معهد الدراسات التقنية والمهنية "الدبلوم الفنى التقنى والمتوسط في الميكانيكا والميكاترونكس" والدبلوم الفنى العالي.