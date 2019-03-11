بهجت العبيدي يكشف تفاصيل حملة "حق الشهيد" لمقاضاة الدول الراعية للإرهاب

قال بهجت العبيدي رئيس الاتحاد العام للمصريين في النمسا، والمنسق العام لحملة "حق الشهيد"، إنه جرى تحريك قضية ضد الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسهم قطر لتحميلهم مسؤولية العمليات الإرهابية في مصر.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن دم شهدائنا لا يمكن أن يذهب سدى، وكل من يتخذ مصر عدوا يجب أن يدفع الثمن.

وتابع أن هذه الحملة هدفها استرداد حق الشهداء والمصابين المصريين، الذين راحوا ضحية الإرهاب الخسيس، ولنوضح للعالم حقيقة الإرهاب في مصر.

واستكمل أن الأمر لا يقف عن حدود حق الشهداء، ولكن يضاف لذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مصر بالمليارات بسبب العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول العربية التي أضيرت من العمليات الإرهابية مثل ليبيا واليمن والسعودية، وندعوهم للتضامن مع هذه الحملة.

وواصل أن مصر حاليا قطعت ذيل الإرهاب في الداخل، وتتجه حاليا لرأس الإرهاب والدول الداعمة والممولة له.