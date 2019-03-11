العثور على جثة رجل خمسيني متعفنة بسكة زفتى بالمحلة

عثر أهالي مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، على جثة لأحد الأشخاص في حالة تعفن أمام مساكن الشركة بشارع سكة زفتي بالمحلة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء يعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة يفيد العثور على جثة متعفنة يعتقد أنها لرجل في العقد الخامس من العمر ملقاة على الرصيف أمام مساكن الشركة قبل نادي الشرطة، بشارع سكة زفتى دائرة قسم ثان المحلة.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بقسم ثاني المحلة لكشف ملابسات الحادث وجار الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة للتحقيق.