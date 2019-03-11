محافظ كفر الشيخ يبحث ترسيم الحدود مع الدقهلية والغربية

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، ترسيم الحدود الإدارية والإحداثيات والخرائط المساحية ونقاط التداخل بين محافظة كفر الشيخ مع محافظتي الدقهلية والغربية، وذلك بحضور للواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء مراكز ومدن الحامول وبلطيم وبيلا وكفر الشيخ ودسوق وقلين، ومديري التخطيط العمراني والمساحة والمتغيرات المكانية، ووكلاء وزارات الزراعة والإسكان والمالية، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم مناقشة 13 نطاق تداخل بين محافظة كفر الشيخ ومحافظتي الغربية والدقهلية، وذلك بين مراكز بيلا والحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ مع محافظة الدقهلية، ومراكز دسوق وقلين وكفر الشيخ مع محافظة الغربية، وذلك تمهيدا لتعديل الملف الرقمي للحدود الإدارية بتلك المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة (الغربية والدقهلية).



وأضاف محافظ كفر الشيخ، انه تم استعراض الخرائط المساحية المقترحة لتعديل الحدود والإحداثيات الإدارية بين محافظة كفر الشيخ ومحافظتي الدقهلية والغربية، والاتفاق على بعض الإجراءات المطلوبة لوضع تصور مشترك للحدود الإدارية بينهما، ومن المنتظر أن تتناقش هذه المحافظات سبل إنهاء إجراءات إعادة ترسيم الحدود بينهما طبقًا للإحداثيات والخرائط المساحية والمقترحات، وذلك من خلال الاتفاق على مشروع وتصور مدروس لترسيم للحدود الإدارية بينهما لتحقيق الصالح العام وتعظيم الاستفادة المشتركة.