إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب شخصان منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصر غرب الموهوب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.



تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من قسم شرطة الداخلة، يفيد بإصابة كل من صالح محمد عيد 53 سنة، وأحمد عبدالحميد أحمد ٢٥ سنة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب الموهوب.



وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.