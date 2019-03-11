الإسكندرية: إتمام المرحلة الأولى من إصلاح فواصل كوبري أبيس

أتمت محافظة الإسكندرية اليوم، المرحلة الأولى من أعمال إصلاح فواصل كوبري أبيس إتجاه العوايد - الطريق الدائري، وبواقع ٢٦ فاصلة بمنزلة الطريق الدائري.



يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بإصلاح فواصل الكوبري للحد من مشكلة التكدس المروري به.



وستبدأ المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح اعتبارا من فجر الغد، حيث تشمل الحارة الملاصقة لجزيرة المنتصف "الحارة اليسري" من الكوبرى بداية من مطلع الكوبرى من جهة العوايد وحتى منزل الطريق الزراعى بكوبرى أبيس.



وأهابت محافظة الإسكندرية من المواطنين توخي الحذر وتهدئة السرعة ليلا أثناء المرور بموقع العمل. حيث ستكون الأعمال يوميا من الساعة ١٢ صباحا وحتي ٦ صباحا.