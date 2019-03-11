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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 08:56 م

تراجع توقعات التضخم في أمريكا

تراجع توقعات التضخم
dostor.org/2549446

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، تراجع توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة لمعدل التضخم خلال فبراير الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 18 شهرا.

وبحسب التقرير الصادر عن بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك، فإن متوسط توقعات المستهلكين الذين جرى استطلاع رأيهم خلال الشهر الماضي لمعدل التضخم كان 2.8% للسنوات الثلاث المقبلة، مقابل 3% في يناير الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن توقعات التضخم تلعب دورا أساسيا في عملية صناعة قرار لجنة إدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، حيث ترى البنوك المركزية أن استقرار توقعات معدل التضخم سيؤدي إلى المدى الطويل إلى استقرار الاقتصاد، مضيفة أن المسح الذي يجريه بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك يمثل واحدا من بيانات قليلة متاحة للمسئولين أثناء تقييمهم لاتجاهات توقعات المستهلكين.

يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة منذ 2015، بعد سبع سنوات من استقرارها عند مستوى0% كجزء من توقع ارتفاع معدل التضخم؛ نتيجة انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال الفترة الحالية.

ومنذ آخر زيادة للفائدة في ديسمبر الماضي، بدأ مسئولو المجلس التريث في إقرار أي زيادة جديدة؛ لتقييم مدى تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الأمريكي.

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