إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، فى مشاجرة بعزبة حسين نامق التابعة لقرية الزيتون بمركز ناصر شمال بنى سويف بسبب خلافات الجيرة.



ونقلت سيارتا إسعاف المصابين وهم: "هيام.ع.أ" 18 سنة مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، "محمد.م.ع" 20 سنة، مصابا بجرح قطعي، نادية سيد ابراهيم 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مازن عيد احمد مصابا بجرح قطعي بالوجه، وتم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقل ضباط مركز شرطة ناصر إلى محل الواقعة منها لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.