الأخضر الإبراهيمي يكشف مباحثاته مع بوتفليقة بشأن الأوضاع الحالية

التقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، بالسياسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي في مقر إقامته الرئاسية بالعاصمة الجزائر.



وقال الإبراهيمي، إن الهدف الأول من هذا اللقاء كان للاطمئنان على صحة الرئيس، لكن نظرا لوضع البلاد الحالي تحدثا سويا فيما يجري بها، وذلك وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.



وأكد الإبراهيمي، أن بوتفليقة أخبره عن بعض القرارات المهمة التي سيتم نشرها، وإطلاع المواطنين عليها.



وأعرب الدبلوماسي المخضرم، عن تفائله بأن "صوت الجماهير والشباب خاصة صار مسموعا وندخل في مرحلة جديدة بناءة تعالج الكثير من مشاكلنا في المستقبل القريب جدا".



وأشاد الإبراهيمي بالشباب الذين خرجوا للشارع، مؤكدا أنهم تصرفوا بمسئولية، داعيا للتعاون بمسئولية واحترام متبادل بين الجميع وتحويل هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد.



وأصدر الرئيس بوتفليقة عدة قرارات أهمها تأجيل الانتخابات الرئاسية، وعدم ترشحه لولاية جديدة.